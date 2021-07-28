شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأسترالى بالقاهرة يهنئ المنتخب الأولمبى لتأهله لربع نهائى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم جلين مايلز السفير الأسترالى لدى القاهرة، التهنئة للمنتخب الأولمبى المصرى، بعد فوزه على المنتخب الأسترالى بهدفين نظيفين، وتأهله لربع النهائى فى أولمبياد طوكيو 2020، قائلا: "انتصار ممتاز".

وقال مايلز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "مبروك لمصر على نصر ممتاز، بفوز 2-0 على أستراليا، ونتمنى أن يكون كافى لعبور مصر للجولة التالية، وشكرا للمنتخب الأسترالى للوصول على هذا الحد".



جلين مايلز

وحقق منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مفاجأة بالتأهل لدور الـ8 لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على أستراليا 2 / 0 ، ويتأهل عن مجموعة الموت التى ضمت الأرجنتين وإسبانيا، لمواجهة البرازيل.

أحرز هدفى منتخب مصر الأوليمبى أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 44 وعمار حمدى فى الدقيقة 85.

ونجح المنتخب المصرى فى الاستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمى المنتخب الأسترالى أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى لكن دون ترجمة لأهداف، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالى على الكرة فى وسط ملعب الفراعنة.