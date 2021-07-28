شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل أكثر من 10 ملايين مواطن على موقع حجز لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل أكثر من 10 ملايين مواطن على موقع حجز لقاحات كورونا، لافة إلى أن كل المتقدمين سيحصلون على اللقاح قريبا، مضيفة: اللقاح فرصة للحماية من العدوى وكذلك الوقاية من مضاعفات كورونا حال الإصابة ودعت المواطنين للتسجيل للحصول على اللقاح.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن شهادات التطعيم الخاصة بلقاح كورونا تستهدف توثيق تطعيم المواطنين خاصة المسافرين للخارج.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 284090 من ضمنهم 228624 حالة تم شفاؤها، و16498 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.