شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة فلكية.. "دلتا الدلويات" تمطر سماء مصر الليلة وغدا بـ 20 شهابا بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية وخاصة الشهب على موعد الليلة وغدا مع واحدة من أجمل الشهب التى تزين سماء مصر وهى شهب دلتا الدلويات.

وستكون الكرة الأرضية على موعد يومى 28 و 29 مع زخة شهب دلتا الدلويات، وهي زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب فى الساعة.

وتنتج هذه الشهب بسبب بقايا حطام المذنبان Marsden and Kracht (مارسدن وكراخت) ، وعند دخولها الغلاف الجوي الأرضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس، وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

وسيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام حيث يحجب ضوء القمر البدر معظم الشهب الخافتة، ويعتبر أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن اضواء المدينة بعد منتصف الليل.

ويشترط لمشاهدتها واضحة صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب، حيث تظهر الشهب كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو، كما يمكن أن تظهر في أي مكان اخر في السماء.