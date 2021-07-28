شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز شقة بمليون جنيه.. 10 خطوات لحجز وحدة بمبادرة سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إقدام وزارة الإسكان على طرح عدد 2 إعلان لمحدودى ومتوسطى الدخل في توقيت واحد، يؤكد سرعة استجابة الوزارة لطلبات المواطنين بعد تطبيق مبادرة البنك المركزى ذات العائد 3%.. وفى خطوات محددة نوضح كيفية حجز وحدة سكنية بمساحة 120 متر بقيمة تصل لـ مليون جنيه في مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين..
1- توجه لأقرب مكتب بريد لشراء كراسة شروط سكن متوسط الدخل اعتبارا من 15 أغسطس.
2- لا يقل عمرك عن 21 عام.
3- تأكد من عدم حصولك على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى أو وحدة مدعومة من المشروعات السابقة.
4- لا يزيد دخلك عن 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً لو كنت أعزب.
5- لا يزيد الحد الأقصى لصافى الدخل للأسرة 168 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً.
6- الحد الأدنى لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.
7- تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2.
8- يتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.
9- سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة.
10- يسدد باقي قيمة الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.
11- أبرز المدن التي يتضمنها الإعلان الخاص بمتوسطى الدخل:- بدر.
- حدائق العاصمة.
- 15 مايو.
- حدائق أكتوبر.
- 6 أكتوبر.
- العاشر من رمضان.
- أسوان الجديدة.
- العلمين الجديدة.
- المنيا الجديدة.
- ناصر.
- رشيد الجديدة.
- بني سويف الجديدة.
- الغردقة.
- "البداري".
- بورفؤاد.
12- الأوراق المطلوبة - صورة البطاقة
- شهادة الدخل
- إيصال كهرباء
- صورة من قسيمة الزواج للمتزوج
- صورة من شهادات ميلاد الأبناء.
- صورة قيد عائلى مميكن.
14- تقديم الأوراق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.