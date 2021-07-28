شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز شقة بمليون جنيه.. 10 خطوات لحجز وحدة بمبادرة سكن لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إقدام وزارة الإسكان على طرح عدد 2 إعلان لمحدودى ومتوسطى الدخل في توقيت واحد، يؤكد سرعة استجابة الوزارة لطلبات المواطنين بعد تطبيق مبادرة البنك المركزى ذات العائد 3%.. وفى خطوات محددة نوضح كيفية حجز وحدة سكنية بمساحة 120 متر بقيمة تصل لـ مليون جنيه في مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين..

1- توجه لأقرب مكتب بريد لشراء كراسة شروط سكن متوسط الدخل اعتبارا من 15 أغسطس.

2- لا يقل عمرك عن 21 عام.

3- تأكد من عدم حصولك على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى أو وحدة مدعومة من المشروعات السابقة.

4- لا يزيد دخلك عن 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً لو كنت أعزب.

5- لا يزيد الحد الأقصى لصافى الدخل للأسرة 168 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً.

6- الحد الأدنى لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

7- تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2.

8- يتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.

9- سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة.

10- يسدد باقي قيمة الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً.





11- أبرز المدن التي يتضمنها الإعلان الخاص بمتوسطى الدخل:- بدر.

- حدائق العاصمة.

- 15 مايو.

- حدائق أكتوبر.

- 6 أكتوبر.

- العاشر من رمضان.

- أسوان الجديدة.

- العلمين الجديدة.

- المنيا الجديدة.

- ناصر.

- رشيد الجديدة.

- بني سويف الجديدة.

- الغردقة.

- "البداري".

- بورفؤاد.





12- الأوراق المطلوبة - صورة البطاقة

- شهادة الدخل

- إيصال كهرباء

- صورة من قسيمة الزواج للمتزوج

- صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة قيد عائلى مميكن.

14- تقديم الأوراق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.