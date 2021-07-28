شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر البحث العلمى: 31 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز للجامعات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أكاديمية البحث العلمى بيان حول مؤشر البحث العلمى لشهر يوليو 2021، حيث كشف وجود 31 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز 2021 للجامعات العربية وقد احتلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المركز العاشر عربية والاول محليا ثم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى المرتبة الثانية محليا (الحادية عشر عربيا ) و جامعة المنصورة فى المرتبة الثالثة محليا (الثالثة عشر عربيا ) ،ثم جامعة كفر الشيخ وجامعة قناة السويس فى المرتبة الرابعة محليا (السابعة عشر عربيا) و جامعة الإسكندرية فى المرتبة الخامسة محليا (التاسعة عشر عربيا).

وقال البيان إنه تم تصنيف 125 جامعة عربية في 14 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم إدراج 30 مؤسسة أخرى بحالة "مراسل"، والتى لم تستوف معايير الأهلية الخاصة للحصول على الترتيب وتم استخدام 16 مؤشر أداء مقسمة على 5 مجالات: التدريس (بيئة التعلم) ؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث) والمجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) والنظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث).

الجدير بالذكر أن مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهريا.