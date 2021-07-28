شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: سد النهضة يهدد نصف سكان البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا ياسر عباس وزير الرى السوداني، إلى تبادل المعلومات مع اثيوبيا والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة، مشددًا على ضرورة تغيير منهجية التفاوض التى يقودها الاتحاد الأفريقي، مضيفا: "غير مستعدين لإجراء مفاوضات بنفس المنهجية السابقة لأنها ببساطة تعني شراء الوقت".

وأكد وزير الري السوداني خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن سد النهضة مهدد لنصف تعداد سكان السودان، داعيا وسائل الاعلام الى تناول القضية بشكل متوازن.