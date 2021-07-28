شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى بالورود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى، على تنظيم احتفالية داخل صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، لأبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى، الحائزين على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، عقب وصولهم قادمين من اليابان عن طريق العاصمة القطرية الدوحة.

كان في استقبالهما بالمطار وفد رسمي من وزارة الشباب والرياض، وكذلك من اللجنة الاوليمبية والتايكوندو، وحرص أعضاء مجلس إدارة نادى الصيد، على الحضور إلى مطار القاهرة، لاستقبال هدية ملاك وسيف عيسي، تكريما لهم على الإنجاز الكبير وحصولهم علي برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي فريق من العلاقات العامة والإعلام ، تحت اشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام الاعلام والعلاقات ، لانهاء اجراءات وصول البطلين، وتم استقبالهما بالورود، كما تواجد العشرات من اسرتهما واصدقائهما خارج الصالة في الاستقبال، رافعين اللافتات لهما، وقدمت سلطات الأمن بالمطار، كافة التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق لأنهاء إجراءات وصولهم، وتأمين خروجهم من المطار.