الإعدام لمتهم بدفن زوجته على قيد الحياة بسبب خلافات أسرية فى الأقصر

وصدر الحكم من المحكمة بعضوية المستشارين، أحمد صهيب، وتامر أحمد رضا، وأمانة سر، حسن عبدالراضى أبوالحسن، وأحمد محمد الطاهر، بإعدام المتهم بقتل زوجته، حيث تعود أحداث القضية للعام الماضى 2020، حيث تلقى مدير أمن الأقصر وقتها إخطاراً من رجال المباحث بمركز شرطة الأقصر، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنطقة البغدادي، وعلى الفور إنتقل فريق المباحث لمكان الواقعة، وتمكنوا من العثور على جثة لسيدة تدعى "ن.م.ف" وتبلغ من 20 سنة، وتبين أنها لقيت مصرعها خنقاً على يد زوجها "أ.ي.ع" والبالغ من العمر 22 سنة، حيث تبين أنهما متزوجان منذ 5 أشهر، وسرعان ما نشبت خلافات بينهما قام على إثرها الزوج المتهم بخنقها وقام بدفنها في حفرة أمام منزلهما، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليه، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 1536 إداري مركز شرطة البياضية، وتم التحفظ على جثمان الزوجة فى مشرحة المستشفى، لحين عرضها على الطب الشرعى.

وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الحادث للتحقيق بالواقعة، حيث تم قيد الواقعة برقم 762 جنايات الاقصر، وإحالتها لمحكمة جنايات الأقصر برقم 2868 جنايات، وخلال الجلسة تم النطق بإعدام المتهم، والتى أكدت في الحكم الصادر بأن الزوج المتهم قتل المجنى عليها مع سبق الإصرار والترصد وأنه "بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب شكه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما"، حيث قام بتوثيق اليدين من الخلف وخنقها واقتادها لحفرة عبارة عن بير للصرف الصحى بالقرية داخل المنزل، وقام بإلقاء زوجته داخل البئر عقب توثيق القدمين ودفنها بالتراب حتى فارقت الحياة بنية القتل، وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم للمفتى، وبعدها بالإعدام وذلك بعد ورود الرأى الشرعى من فضيلة المفتى في الواقعة.