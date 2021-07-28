شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال جماهيرى حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تواجد عدد من الجماهير والمواطنين بالورود، واللافتات لاستقبال أبطال مصر، هداية ملاك وسيف عيسى الحائزين على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتواجد أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمطار القاهرة لصعود ثنائي التايكوندو عليه فور خروجهم من المطار، وسط أجواء احتفالية كبيرة مع إذاعة الأغاني الوطنية خارج الصالة وتفاعل الجماهير.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادى الصيد، على الحضور إلى مطار القاهرة، لاستقبال هدية ملاك وسيف عيسي، تكريما لهم على الإنجاز الكبير وحصولهم علي برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.