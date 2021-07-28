للنصف.. التعليم: تعديل مدة التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل مدة تظلمات الطلاب على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية.

وقررت الوزارة، أن تصبح مدة التظلم 15 يوما للدور الأول بدلا من 30 يوما و7 أيام مدة التظلم على نتيجة الدور الثاني بدلا من 15 يوما، على أن تبدأ من اليوم التالى لإعلان النتيجة.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الطالب أن يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال مكاتب البريد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021، فجر اليوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية، بجميع التخصصات الحصول على النتيجة برقم الجلوس من الرابط التالي:اضغط هنا

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد أمس نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية،​