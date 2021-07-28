نائب وزير السياحة وسفير سيريلانكا بالقاهرة يناقشان سبل تعزيز التعاون السياحي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اليوم الأربعاء، السفير M.K. Pathmanaathan، سفير دولة سيريلانكا بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، بحضور Thulan Bandra نائب السفير، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة.

واستهلت نائب الوزير اللقاء بتأكيد العلاقات الجيدة بين مصر وسيريلانكا، وحرص الوزارة على تعزيز مزيد من التعاون السياحي مع الجانب السيريلانكي.

واستعرضت شلبي الجهود التي قامت بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزارة السياحة والآثار تضع نصب أعينها منذ بداية استئناف السياحة الدولية الوافدة إلى مصر أمن وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين وكذلك السائحين، موضحةً أن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها هي تطبيق ضوابط السلامة الصحية بكل صرامة والفتح التدريجي للسياحة وللمزارات السياحية والأثرية والرقابة المشددة على كل المنشآت الفندقية للتأكد من اتباعها والتزامها التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونوهت نائب الوزير بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للتجربة التي سوف يعايشها السائح خلال فترة زيارته إلى مصر والتي تحرص الوزارة على أن تكون تجربة سياحية متميزة تشجع السائح على تكرار الزيارة، مشيرة إلى ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأنماط سياحية متعددة وفريدة قادرة على جذب مختلف الشرائح من السائحين.

وأشاد السفير السريلانكي بالاستراتيجية التي انتهجتها مصر في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل عام وعلى القطاع السياحي بشكل خاص، وبأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لدعم القطاع قد أتت بثمارها، معرباً عن حرص الجانب السريلانكي على التعرف على التجربة المصرية في دعم القطاع السياحي خلال فترة الجائحة؛ حيث تعتبر مصر مثالاً يحتذى به في استئناف حركة السياحة الوافدة أثناء الجائحة.

وأشار سفير سيريلانكا إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين البلدين؛ لا سيما في المجال السياحي من خلال تفعيل مذكرة التفاهم والتي تم توقيعها بين البلدين في عام ٢٠٠٨؛ للتعاون في هذا المجال، وبالأخص في ما يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي القطاع في البلدين، لبحث سبل دعم وتعزيز النشاط السياحي.

وأبدت نائب الوزير الترحيب بهذا المقترح؛ حيث تم الاتفاق على عقد لقاء افتراضي بين الجانبين لمناقشة آلية عمل اللجنة والأعضاء الممثلين بها والمجالات المقترحة للتعاون وفقاً للاهتمامات الخاصة بكل جانب.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة فعاليات مؤتمر منظمة CICA المعنية بتعزيز التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا والذي ستنظم جمهورية سيريلانكا دورته القادمة في أغسطس 2021 افتراضياً بعقد جلسة تفاعلية افتراضية لرجال الأعمال من الدول الأعضاء في منظمة CICA؛ بهدف تعزيز التعاون السياحي بينهم، بالإضافة إلى مناقشة المشاركة المصرية في هذا المؤتمر حيث تعتبر مصر أحد الأعضاء بهذه المنظمة.