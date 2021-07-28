مؤشر البحث العلمي:31 جامعة مصرية في تصنيف التايمز 2021 للجامعات العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر يوليو الجاري عن وجود 31 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز 2021 للجامعات العربية.

وأشار المؤشر إلى احتلال مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المركز العاشر عربيا والأول محليا ثم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى المرتبة الثانية محليا (11 عربيا) وجامعة المنصورة فى المرتبة الثالثة محليا (13عربيا)، ثم جامعة كفر الشيخ وجامعة قناة السويس فى المرتبة الرابعة محليا (17 عربيا) و جامعة الإسكندرية فى المرتبة الخامسة محليا (19 عربيا).

وأوضح أنه تم تصنيف 125 جامعة عربية في 14 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم إدراج 30 مؤسسة أخرى لم تستوف معايير الأهلية الخاصة للحصول على الترتيب.

ولفت إلى أنه تم استخدام 16 مؤشر أداء مقسمة على خمسة مجالات ،التدريس (بيئة التعلم)، البحث (الحجم والدخل والسمعة)، الاستشهادات (تأثير البحث) والمجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) والنظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث).

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.