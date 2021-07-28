شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تقود حملة لرفع الإشغالات والمخلفات بدار السلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة على أحياء المنطقة الجنوبية لليوم الرابع على التوالي، بالتنسيق مع هيئة النظافة، حيث شملت الحملة المرور على حى دار السلام و بدات من أمام المحكمة الدستورية بطريق كورنيش النيل.

ووجهت برفع مخلفا تقليم أشجار بطريق الكورنيش، و القيام بأعمال تجريد ورفع كفاءة لشارع مصر حلوان الزراعي، وعمل حملة لرفع الاشغالات و التوكتوك من الطريق، كما شددت على رفع الإشغالات أعلى الرصيف بجوار ارض البنك الاهلي بشارع مصر حلوان، و رفع اشغالات منزل الكوبرى، وتنفيذ اعمال تجريد لشارع الفيوم.



وشددت على تنفيذ حملات إشغالات بشكل دورى بشارع مخيمر وشارع احمد زكى ، وشارع حسنين دسوقى، وتجريد الشارع وعمل رفع كفاءه له، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ببعض الشوارع الجانبية، ومراجعه موقف سرفيس فايده، ورفع الاشغالات عند مناولة 96 بمصر حلوان الزراعي إلى جانب إخلاء المناولة من القمامة .

ووجهت نائب محافظ القاهرة بضرورة استمرار الحملات المكثفة والتواجد الميدانى بشكل مستمر للتواصل مع المواطن والوصول ألى كل شكواه وتذليل اى عقبات تسبب له ارق او تعطيل، والتأكيد على تنفيذ كل ما وجهت به وتلافى جميع الملاحظات حتى يتسنى تحقيق الهدف الذى اعدت من اجله هذه الحملة المكبرة وهو شعور المواطن بحدوث طفرة فى منظومة النظافة والمظهر العام بجميع الشوارع.



















