شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المنتدى العربى للمياه بالإمارات الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس العربى للمياه اجتماعا غدا "الخميس "برئاسة الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس لمناقشة واستعراض الترتيبات النهائية لانطلاق المنتدى العربي للمياه فى دورته الخامسة والتى تستضيفها "دبى"بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل .

قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس إن المنتدى سيقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات وبدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية والرى المصرية، وبالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين, والوزارات المعنية بالمياه من 22 دولة عربية، و تم اختيار الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام ليكون "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".

أضاف أبو زيد: أن اللجنة المنظمة للمنتدى ستستعرض غدا برنامج المنتدي والانشطة المختلفة المصاحبة له وكذلك مناقشة الترتيبات اللوجستية ذات الصلة والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، منوها إلى مشاركة العديد من كبار المسئولين فى فاعليات المنتدى من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ,والبروفيسور لوي فاشون، رئيس المجلس العالمي للمياه.

وأوضح الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه أن جلسة اللجنة المنظمة غدا والتى ستكون "افتراضية وعبر الفيديو كونفراس" ستستعرض أجندة عمل المنتدى خلال فترة انعقاده على مدار 3 أيام ,وكذلك المعرض الدولى الذى سيقام على هامشه ,مبينا أن المنتدى يعقد كل ثلاث سنوات,ويعد أهم حدث في مجال المياه بالمنطقة العربية على المستوى الإقليمي.

وقال: المنتدى يهدف إلى حشد كل المنتفعين والعاملين بمجال المياه بالمنطقة العربية للوقوف على الأولويات الخاصة بجدول أعمال المياه بالإضافة إلى إيجاد الحلول التي من شأنها إصلاح هذا المحور الهام وتفعيل دوره ومواجهة التحديات في المنطقة العربية، موضحا أن فعاليات المنتدى دائماً ما يكون مخرجاتها مساهمة قيمة في العملية الإقليمية العربية للمنتدى العالمي التاسع للمياه، مما يجلبه من معارف مبتكرة وتجارب وقيم رائدة تشكل علامة فارقة فعالة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للمنطقة العربية والعالم أجمع.

