شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع مياه النيل يشارك فى اجتماع اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك قطاع شئون مياه النيل في الجلسة الافتتاحية للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة والتي تستضيفها مصر حتى 30 يوليو 2021 على مستوي الخبراء لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري و موقف مشروعات التعاون ، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة.

و من المقرر توقيع مذكرة تفاهم مشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل والذى تم توقيعه بالأحرف الأولى خلال زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لجنوب السودان الشهر الماضى، بالإضافة الى توقيع ملحق مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين البلدين في مجال الموارد المائية والري لاستكمال وزيادة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بجمهورية جنوب السودان.

ويمتد التعاون بين البلدين لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان ، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين ، حيث قامت الوزارة بإنشاء (6) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان ، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان ، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وفى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية ، فقد تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً ، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولاً إلى بحيرة "نو" والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية ، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.