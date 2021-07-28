شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يواصل عظته الأسبوعية اليوم تحت عنوان "رسالة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تقديم عظته الأسبوعية اليوم، الأربعاء الموافق 28 يوليو، بعنوان "رسالة فرح" والتي بدأها الشهر الماضى.

وذكرت الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية أن اجتماع قداسة البابا تواضروس الثانى سيكون من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وواصل قداسته الأسبوع الماضى تقديم سلسلة "رسالة فرح" من خلال رسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، والتي بدأها، بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل. وقدم قداسة البابا اليوم الحلقة الخامسة من السلسلة متحدثًا عن أربع شخصيات تتناولهم رسالة فيلبي، وهم السيد المسيح، بولس الرسول، القديس تيموثاوس، القديس أبفرودتس. وأشار قداسته إلى حياة الاتضاع والتلمذة التي يجب يتحلى بها الإنسان المسيحي.