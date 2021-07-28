شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح الفرق بين الإصابة بالإيدز وفيرس نقص المناعة البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين الإصابة بفيروس نقص المناعة والإصابة بالإيدز، وقالت الوزارة، إن فيروس HIV هو الفيروس المسبب للإصابة بالعدوي بينما الإيدز هو مجموعة من الأمراض والعدوى الانتهازية التى تحدث عندما يدمر فيروس HIV جهاز المناعة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الإصابة بالإيدز هي مرحلة متقدمة من المرض وليس بالضرورة أن يصل المصاب بفيروس HIV لمرحلة الإيدز.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف على الأمراض المنتقلة من الأم للجنين مثل الإلتهاب الكبدى ب والزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى وعلاجهما مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين لافتة إلى أن المراكز تعمل يوميا من 8 صباحا وحتي 2 ظهرا.