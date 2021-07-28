شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بمحافظات الجمهورية حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 إلى الإثنين المقبل.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الإثنين المقبل كما يلى:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 29 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة السبت 31 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 2 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة