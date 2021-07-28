شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه برفع كفاءة طريق الأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة طريق الأوتوستراد فى المسافة من 15 مايو حتى كوبرى الكريمات.

ووجه محافظ القاهرة مركز شبكات المعلومات بالمحافظة بسرعة الرفع المساحى للمرافق المتواجدة أسفل الطريق لبيان حاجتها للإحلال أو التجديد قبل البدء فى تطوير الطريق مع عمل دراسة لسرعة رفع كفاءة الطريق والإنارة به خاصة وأنه يمثل مدخل القاهرة الجنوبى كما يمثل مسار حيوى للقادم من الجيزة والكريمات وطريق الصعيد.

رافق المحافظ فى جولته المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومسئولى مديرية الطرق ورئيس حى 15 مايو.

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتي أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، ومنها محور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كباري جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس.

كما تم تنفيذ محور روكسي – رمسيس"شمل إنشاء طريق كوبري القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.