شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنشاء كبارى المشاة والسيارات على ترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال الرصف والحالة العامة لطريق المريوطية، حيث تابع أعمال إنشاء كبارى المشاة والسيارات الجارى إنشاؤها على ترعة المريوطية للتسهيل على المواطنين فى التنقل من وإلى البر الشرقي والغربي للطريق موجها مدير مديرية الإسكان بضرورة الإسراع من الأعمال والإنتهاء منها لما لها من أهمية للمواطنين من سكان المنطقة والمترددين علي ذلك القطاع الحيوي .

وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة تغطية أى كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشى مع النسق العام للطريق.

كما تفقد المحافظ نسب تطبيق خط التنظيم وإزالة العوائق بمسار طريق المريوطية مشددا علي رئيس حي الطالبية بسرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وعاين المحافظ عددا من المواقع أسفل كوبري المريوطية الطائر للوقوف علي أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفة المشاة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.