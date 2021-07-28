شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأسقفية" يكرم الثانية على الجمهورية بالدبلومات خريجة وحدة الصم الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الطالبة أستيرة ميلاد الثانية على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية وهي خريجة وحدة الصمالأسقفية التابعة للكنيسة.

وأعرب المطران عن سعادته بتفوق أستيرة التي تحدت كل الظروف والعقبات لتصبح في طليعة المتفوقين على مستوى الجمهورية متمنيًاأن تستكمل مسيرة تعليمها الجامعي بعد الحصول على الدبلوم الفنى.

وقال المطران إن أستيرة تنتمي إلى أسرة الكنيسة الأسقفية حيث تعمل والدتها بوحدة الصم التي تربت فيها حتى التحقت بالمدرسةالثانوية وتحقق هذا النجاح.

وأكد المطران إن الكنيسة الأسقفية تتعهد برعاية أستيرة وتقديم كل الدعم والمساندة لها طوال رحلتها التعليمية بعد أن رفعت اسم أسرتهاعاليًا وشكلت نموذجًا يحتذى به في الإصرار على النجاح.

وفي نهاية اللقاء قدم المطران للطالبة هدية تذكارية وقدم الشكر لوالدتها وللدكتورة ماري إسحق مديرة وحدة الصم على المستوى التعليميالمتميز الذي تقدمه.