امتحان الديناميكا للثانوية العامة.. طلاب يشكون صعوبة الامتحان وضيق الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية- رياضيات" من صعوبة امتحان الديناميكا، معبرين عن استيائهم من الامتحان.

قال الطالب "شريف. ع" إن "امتحان الديناميكا صعب وكله رسم بياني، ويحتاج إلى وقت عشان نوصل للإجابة الصحيحة".

وأضاف الطالب "حسام. هـ"، أن "الامتحان كان يحتاج إلى ساعتين كمان عشان نقدر نحل ونجاوب على الأسئلة"، مضيفًا: "الامتحان كان 25 سؤالًا؛ عاوز 4 ساعات مش ساعتين".

وتابع الطالب "وليد. م" أن "الامتحان في مستوى الطالب الشاطر جدًّا"، مضيفًا: "الامتحانات بالمستوى دا مش هنقدر ندخل كلية تجارة".

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة "العلمية- رياضيات"، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، بإجمالي 100 ألف و435 طالبًا وطالبة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 10 يوليو الجاري، ويبدأ الامتحان في من 10 صباحًا حتى الـ12 ظهرًا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًّا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًّا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيًّا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.