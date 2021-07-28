بالفيديو كونفرانس.. تجديد حبس حسن راتب بقضية "الآثار الكبرى" 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يوما في اتهامه بقضية الآثار الكبرى.

وأجري نظر تجديد الحبس عبر الفيديوكونفراس بين محكمة جنوب القاهرة وسجن 15 مايو المركزي.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

وألقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين 28 يونيو القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر لمصراوي إن رجال الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه "عز الدين" و16 آخرين الذين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.