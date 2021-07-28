خلال حملة أمنية.. تنفيذ 2386 حكم قضائي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مًكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

استهدفت الحملة، قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2386 حكم قضائي متنوع.