بقيمة 2.8 مليون جنيه.. ضبط 393 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 393 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالغربية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بالغربية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما وبتفيش مسكنه ومسكن الثاني، وعُثر بحوزته على (عدد 393 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,100 كيلو جرام – سيارة ملاكي - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض) وبمواجهته أقر بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار مشاركة ًمع المتهم الهارب .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫800٫000– اثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.