شكرا لقرائتكم خبر عن النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لقيادات الإخوان بقضية التخابر مع حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت محكمة النقض اليوم الأربعاء، أحكام تأييد المؤبد أحكام والسجن المشدد لقيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.

جدير بالذكر أن القضية تضم 36 متهما منهم 24 متهم حضوريا وتم إعادة محاكمتهم والحكم عليهم من الدائرة 11 إرهاب فى 11 سبتمبر من عام 2019، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وتقدم 19 متهما بالطعن أمام محكمة النقض.