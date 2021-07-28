شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة وأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 إلى الإثنين المقبل.
- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة.
- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.