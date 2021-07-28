شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل هداية ملاك وسيف عيسى أبطال برونزيات طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الطائرة التي تقل أبطال مصر هداية ملاك وسيف عيسى الحائزين على برونزيتين التايكوندو فى دورة الألعاب الأولمبية قادمين من طوكيو عن طريق الدوحة.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات وصول ثنائي التايكوندو عبر مبني الركاب رقم 2 بالمطار عقب وصولهم علي متن رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم QR 1303 القادمة من العاصمة القطرية.

وقرر مجلس إدارة الصيد تكريم الثنائى سيف عيسى وهداية ملاك الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية .

ودعا مسئولو الصيد أعضاء الجمعية العمومية بالنادى للحضور بداية من الواحدة ظهرا للمساهمة في تكريم البطلين اللذان رفعا اسم البلاد عاليا في المحافل الدولية وحققا الميدالتين لمصر حتى الآن .

وأكد المسئولين بالصيد انه سيتم غلق موقف السيارات الشرقى " بجوار بوابة 7 " لإستقبال البطلين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء .

وتُوجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية، ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة، بالإضافة إلى صاحبة المركز الثالث والبرونز أيضا.

وتمكن سيف عيسى من الفوز على الإيطالى سيمون أليسيو، فى ربع نهائى التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر فى طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بمنافسات التايكوندو.