شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: ذروة ارتفاع الحرارة الأسبوع المقبل والعظمى تتجاوز 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة علي القاهرة والوجة البحري لتتجاوز 40 درجة خلال الأيام القادمة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة يبلغ ذروته بداية من الأسبوع القادم ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

كما تزداد فترات سطوع الشمس بسبب قلة تكون السحب المحلية، مناشدة عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والاكثار من تناول المشروبات الباردة.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء

: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.