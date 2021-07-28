شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفى وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن كافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية مستمرة في تجديد ترخيص جميع أنواع المركبات بما فيهم شاحنات النقل الثقيل، بشرط استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة والتوافق البيئي، وخضوعها للفحص الفني، مع سداد الضرائب والرسوم المقررة بالقانون، مُشيرةً إلى أنه يتم وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يتضمن بيانات الشاحنة، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور إلى جانب ضبط المخلفات المرورية إلكترونياً.