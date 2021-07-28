شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎‏‎

‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 7.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيها.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيها

‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات .

‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 3.5 جنيه.

‏‎الباذنجان العروس 3.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه

‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.

‏‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.

‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎عنب بناتى 13 جنيها.

‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.

‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.