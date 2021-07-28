شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أيرلندا لدى مصر: لعب الجولف بالقاهرة يذكرنى بالوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شون ريجان، سفير أيرلندا بمصر ولبنان، إن أهم الأمور التى يحب فعلها فى مصر هو لعب رياضة الجولف لأنها تذكره بالوطن، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الكثيرة والهواء النقى والاستمتاع ببعض السكون والهدوء الموجود بها رغم الزحام وسط القاهرة.

وأضاف ريجان فى مقطع فيديو تم تصويره ضمن مبادرة الاتحاد الأوروبى "فريق أوروبا" التى يقوم فيها سفراء أوروبا، بالحديث عن أكثر ما يفضلوه فى القاهرة، والرابط المشترك بينها وبين بلادهم.

وأشار ريجان إلى أن أيرلندا هى موطن لعبة الجولف، حيث أفضل ملاعب الجولف بالعالم، وأتمنى أن يزور الكثير من المصريين أيرلندا للعب الجولف هناك بمجرد انتهاء الجائحة.