شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الجهات المعنية 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة.

وكانت الإدارة العامة للمرور، شنت عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1402 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و210 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و12 دراجة نارية مخالفة، و14 مخالفة موقف عشوائى، و29 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.