شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات عقار الجيزة المنهار.. دراسة إزالة عقار بعد تصدعه وإخلاء 5 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد " الخليج 365" أخر التطورات لعقار الوراق المنهار بالجيزة، حيث تم إخلاء 6 عقارات بينهم عقار تأثر بشكل كبير وتدرس المحافظة إزالته، بالتنسيق مع اللجنة الهندسية التى شكلها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أمس.



وقال مصطفى المغربى، أحد سكان الشارع وجار المنزل المنهار، إنه حذر "رومانى" مالك العقار، ولكنه حاول فى الفترة الأخيرة صب أعمدة خرسانية لسند البيت، ولكن الجيران منعوه خوفا من انهيار العقارات المجاورة، لان كلها مبنية بنظام "سويسى" حوائط حاملة، وحصل على قرار ترميم منذ شهرين ولم ينفذه.

وتابع: العقار المنهار كان تسكنه أسرتين "اسرة ايجار جديد، واسرة مالك العقار"، و تمكنت أسرة من الخروج من المنزل قبل انهياره بساعة تقريبا، وحاول "رومانى" مالك العقار انقاذ طفليه " ولد وبنت"، وعند انقاذه زوجته "ريهام إدوارد" ، سقط العقار عليهما وانتشلت الحماية المدنية جثمانه وتمكنت من انقاذ زوجته من تحت الانقاض بعد البحث عنها 7 ساعات تقريبا.

وأسفر انهيار العقار عن وفاة رومانى موسى مالك العقار وإصابة زوجته، وتصدعات بالعقارات المجاورة وانهيار جزئى بعقار مجاور.

وأخلت أجهزة محافظة الجيزة، 6 عقارات محيطة بعقار الوراق المنهار، وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من رفع أنقاض العقار المنهار، حيث تم الإخلاء من السكان دون المنقولات وذلك وفقا لتوصيات اللجنة الهندسية التى شكلها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهد شارع أبو النصر المتفرع من شارع القومية العربية بالوراق انهيار العقار رقم 3 المكون من 4 طوابق وأرضى، أمس الثلاثاء.















