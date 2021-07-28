شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات الدراسة بالعام الدراسى الجديد.. الأولوية للحضور اليومى المنتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن سيناريوهات الحضور بالعام الدراسى الجديد الأساسى فيها الحضور اليومى المنتظم لجميع الطلاب مع توزيع الطلاب لتخفيف الكثافات الطلابية بينهم فى المدارس، موضحة أن إحدى هذه السيناريوهات أيضا يتم تقسم حضور الطلاب على عدد أيام الأسبوع مثل العام الحالى ولكن هذا السيناريو متوقف على الوضع الصحى وجائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه فى جميع الأحوال سوف تتيح الوزارة للطلاب مصادر التعلم الاونلاين لأنها إحدى الأهداف الرئيسية للتطوير خاصة فى المرحلة الثانوية، لافتة إلى أن هناك كم هائل من مصادر التعلم المختلفة متاحة خاص على بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية.

وشددت المصادر على أن تحديد شكل الحضور والدراسة بالعام الجديد، سيتم خلال الفترة المقبلة وفى جميع الأحوال سيكون متوقف على الجائحة، وهل ستكون هناك موجه ثالثة من فيروس كورونا ام لا، موضحة أن التفاعل والحضور المنتظم أفضل بكثير لأنه يحقق تفاعل بين المتعلم والمعلم داخل الفصل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن العام الدراسي المقبل يبدأ يوم السبت ٩/ ١٠/ ٢٠٢١ وينتهي يوم الخميس ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢ ويستمر لمدة ٣٤ أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية ٩٣ يوم للفصل الدراسي الأول و٩٧ يوم للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية ١٩٠ يوماً بما يعادل ٣٢ أسبوعاً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتبدأ إجازة نصف العام من السبت ٥/ ٢/ ٢٠٢٢ حتى الخميس ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ وحتى الخميس ٩/ ٦/ ٢٠٢٢.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٧/ ٥/ ٢٠٢٢ وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢ والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ أما الامتحانات العملية يوم السبت ١١/ ٦/ ٢٠٢٢.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

