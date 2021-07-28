شكرا لقرائتكم خبر عن تربية حلوان تنظم ورش عمل حول إعادة التدوير وتقليل النفايات لتأهيل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان بالتعاون مع وحدة إدارة الأزمات والكوارث ورش عمل لإعادة التدوير تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، والدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن جامعة حلوان ، على الأهمية الكبرى لإعادة التدوير في الحفاظ على الموارد المتاحة واستغلالها بالطريقة الأمثل، والحد من إهدار هذه الموارد وتقليل تكلفة المنتجات المستخرجة منها واستغلال الطاقات الشبابية فضلا عن توفير فرص العمل، وتقليل النفايات.

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية على حرص جامعة حلوان على تأهيل الطلاب، وإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع، بما يساهم فى تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.

أوضح الدكتور حسام حمدي أن ورش العمل تضمنت إعادة لتدوير مقاعد الكلية وطاولات الامتحانات بمساعدة بعض الطلاب والعاملين بها، وكذلك إعادة التدوير للزجاجات البلاستيكية الفارغة لتحويلها إلى موزع صابون بالمرافق الصحية بالكلية، وكذلك تدوير بعض الخامات المعدنية والخشبية بالكلية لتحويلها لعربة يدوية لنقل الأثاث والخامات.

وأضافت الدكتورة حنان كريمة، أن الكلية تحتوي على 450 مقعد ذو مخدع متحرك تحتاج لإعادة التدوير وهي عبارة عن هيكل حديدي مثبت به قرصة ومخدع تم تدوير 65 مقعداً منها، بالإضافة إلى طاولات الامتحانات حيث تحتاج 500 طاولة إلى إعادة التدوير وقد تم تدوير 50 طاولة منها.









