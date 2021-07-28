شكرا لقرائتكم خبر عن إبعاد مواطن تونسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بشأن إبعاد مواطن تونسى الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1960 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر.

وتضمن قرار وزارة الداخلية الذي حمل رقم 1167 لسنة 2021، إبعاد فؤاد بن محمد البركى موالد 1 يناير 1983 ويحمل الجنسية التونسية، خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.