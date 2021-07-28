شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنشأ مركزا نموذجيا لإصدار بطاقة الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة الداخلية رقم 1168 سنة 2021 بشأن انشاء المركز النموذجى لأصدار بطاقات الرقم القومى.

المادة الأولى

ينشأ المركز النموذجي لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية بطنطا، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالغربية.

المادة الثانية

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالفه.