شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف شارع الأربعين ويوجه بفتح محور السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعه نسب تنفيذ أعمال الرصف والتنسيق العام للطريق ووضع أعمدة الإنارة بشارع الاربعين للقادم من طريق المنصورية والمتجه الي كوبري المريوطية الطائر.

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع من وتيرة الاعمال للإنتهاء من كافة الإعمال المتعلقه بمحور محمد أنور السادات بالكامل وفتحه بالكامل للجركة المرورية.

وشدد علي رئيس حي الهرم بمراعاة خطوط التنظيم بمسار الطريق ووضع أعمدة الإنارة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

