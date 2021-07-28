شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" يوافق على ترقية 29 باحثا لدرجة أستاذ و44 لـ أستاذ مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعًا، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووافق مجلس إدارة المركز القومى للبحوث على ترقية عدد 29 لدرجة أستاذ باحث، و44 لدرجة أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث والتي تتعلق بالتعيينات، والإعارات.

وأكدت وزارة التعليم العالى على أهمية الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمركز القومي للبحوث، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في مجال البحث العلمي.

وافق المجلس على إنشاء جائزة باسم الدكتور فردوس محمد عبد المجيد مبارك، وذلك فى مجال المواد الجديدة والذكية بمبلغ وقدره 50000 (خمسون ألف جنيه).

ووافق المجلس على الإهداء المقدم من إحدى الشركات العاملة في مجال مكسبات الطعم، وهى عبارة عن بعض المستلزمات التى تشتمل على أدوات زجاجية ومستلزمات تشغيل جهاز التحليل الغازى الكروماتوجرافى، وذلك بقيمة تقديرية 40000 (أربعون ألف جنيه).

