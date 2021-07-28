شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا لطلاب الشعبة الأدبية بمادة اللغة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى غدا الخميس 29 يوليو الجارى، امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة الأدبية حيث يؤدى قرابة 255 ألف طالب وطالبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، على أن تستمر امتحانات الشعبة العلمية أيام السبت 31 يوليو بمادتى الأحياء لطلاب علمى علوم والأستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والاثنين 2 أغسطس المقبل بمادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.