شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2 أغسطس ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفى" لعام 2021 اعتباراً من يوم 2 أغسطس المقبل ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.
وتضمن القرار، التزام كافة الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية.
وأكد القرار علي المحال التجارية التي سوف تشارك في التصفية بالحصول علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.