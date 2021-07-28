شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2 أغسطس ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، بدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفى" ‏لعام 2021 اعتباراً من يوم 2 أغسطس المقبل ولمدة شهر، على ‏أن يكون لكل محل أسبوعين.

وتضمن القرار، التزام كافة الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية.

وأكد القرار علي المحال التجارية التي سوف تشارك في ‏التصفية بالحصول علي موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم.