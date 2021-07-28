شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان الديناميكا على جروبات الغش.. والتعليم تتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى بعض أسئلة امتحان مادة الديناميكا لطلاب الشعبة العلمية بعد بدء لجنة الامتحانات بدقائق، إضافة إلى الإجابات، فيما يتتبع فريق مكافحة الغش الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تطابقها مع الأسئلة الحقيقة لامتحان الديناميكا.

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة الشعبة " العلمية رياضيات" أداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالب وطالبة، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة وتستمر حتى 12 ظهرا.

وحرصت لجان امتحانات الثانوية العامة على تطبيق الاجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا حيث تم تسليم الطلاب أكياس جيل مطهر وأيضا قياس حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية، إضافة إلى التباعد بين الطلاب، كما أجرت اللجان تفتيش دقيق للطلاب باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول أى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية، كما سمحت المدارس للطلاب بدخول اللجان بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى استعدادا لأداء امتحان.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.