شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توقع على الانضمام للنظام الأساسى المنشئ لوكالة الدواء الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى على انضمام مصر للنظام الأساسى المنشئ لوكالة الدواء الأفريقية، وذلك بحضور مفوضة الاتحاد الأفريقى للشئون الاجتماعية والصحة الدكتورة أميرة الفاضل.

وصرح عبد الخالق - في بيان لسفارة مصر بأديس أبابا اليوم الأربعاء، بأن هذا الجهاز الأفريقي الجديد سيكون له دور محورى فى تعزيز الصحة العامة في أفريقيا والاستجابة للأمراض والأوبئة بالقارة.

وأضاف أن مصر في طليعة الدول الأفريقية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بما في ذلك حالياً فيما يخص توطين تصنيع لقاحات جائحة كورونا؛ وستواصل انتشارها في هذا المجال دعماً للنفاذ العادل والمتكافئ للأدوية والأمصال للشعوب الأفريقية.