شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية على اللجان استعدادا لأداء امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على المدارس، استعدادا لأداء امتحان مادة الديناميكا، كما استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل الطلاب، وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا حيث تم تسليم الطلاب أكياس جيل مطهر وأيضا قياس حرارة الطلاب باستخدام كواشف حرارية، إضافة إلى التباعد بين الطلاب، كما حرصت اللجان على إجراء تفتيش دقيق للطلاب باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول أى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية، كما سمحت المدارس للطلاب بدخول اللجان بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى استعدادا لأداء امتحان.

ويؤدى فى العاشرة صباحا طلاب الثانوية العامة الشعبة " العلمية رياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 100 ألف و435 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالي 225 طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل إجازة عيد الأضحى امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدى الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجارى امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والاحياء والاستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علمى رياضة.

