شكرا لقرائتكم خبر عن 46 عاما على إنشاء جامعة حلوان.. وهذه قائمة رؤسائها منذ التأسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى 26 يوليو 1975 أنشئت جامعة حلوان ليبدأ تاريخ من العمل الجاد والمتميز على مدار عقود بأساتذة حكماء و علماء نُجباء قدموا جهودًا مرموقة وكرسوا كل طاقاتهم الفكرية والإبداعية لرفعة الجامعة والوطن، والآن وبعد مرور هذه الأعوام تحتفل الجامعة بذكرى إنشائها وسط تطلعات جديدة يسطرها أبناؤها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين يطمحون فى وضع الجامعة فى مصاف الجامعات العالمية و يسعون إلى تحسين مكانتها فى التصنيفات الدولية.

وتضم الجامعة 23 كلية و 49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة.

وتشهد جامعة حلوان طفرة نوعية فى العديد من المجالات تمت برعاية القيادة السياسية الحكيمة ودعمها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم حيث أولى قضية التعليم اهتمامًا بالغًا، كما شهدت فترة تولي الدكتور ماجد نجم رئاسة الجامعة العديد من الإنجازات فقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الفنون والثقافة عبر الفيديو كونفراس فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ جامعةحلوان بالإضافة إلى تطوير مستشفي بدر، وافتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي، وقسم الطوارئ بالمستشفى، فضلا عن وضع حجر الأساس للجامعة الأهلية الحديثة، و تطوير وتحديث فندق كلية السياحة والفنادق، والتطوير الشامل لكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وتحديث أسطول سيارات الجامعة، كما شاركت جامعة حلوان في أعمال تطوير معهد إعداد القادة بحلوان.

ولم تتوقف الإنجازات في الفترة الأخيرة بل امتدت لتشمل مشروعات تعليمية عملاقة تضمنت أعمال تطوير معامل الاتصالات والإلكترونيات الحديثة بكلية الهندسة بحلوان وحصول معمل هندسة الطرق والمطارات بكلية هندسة المطرية علي اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) حيث تم تقييمه طبقا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025 :2017 فى اختبار الاتزان لخليط الرصف (اختبار مارشال) وإنشاء "معمل التحاليل الدقيقة في المجال الصيدلي" بكلية الصيدلة، و معامل التدريب والتقييم بالمحاكاة بكلية التمريض، ومعمل الخرائط الرقمية والاستشعار عن بعد بكلية الآداب.

وتشهد الجامعة تقدمًا ملحوظًا فى التصنيف العالمي للجامعات واحتلال مراكز متقدمة وسط الجامعات المحلية والعالمية.

هذا إلى جانب المشروعات الخدمية التى شملت تطوير (8) ملاعب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجارى تطوير الملعب الرئيس بالجامعة، وتطوير وتحديث 6 مبان بالمدينة الجامعية بالحرم الجامعي، وتطوير وتجهيز مبنى المدينة الجامعية بالمطرية، وتطوير وتحديث البوابة الرئيسة للجامعة ومنطقة الشعار، وتركيب مظلات الحماية في المحور الرئيس لسير الطلاب في الحرم الجامعي، وتطوير المطعم المركزي بالجامعة، وتطوير وتحديث دورات المياه المجمعة الخاصة بالحرم الجامعي، والانتهاء من إنشاء المرحلة الثانية من مسارات ذوى الإعاقة بالحرم الجامعي وتعديل السلالم معمارياً بالشكل الذي يلائم حركة الطلاب، والانتهاء من أعمال تطوير المركز التجاري بالجامعة، وتطوير المساجد المجمعة بالدور الأول، وتطوير اللاند سكيب الخاص بالحرم الجامعي وجاري الاستعداد للتطوير الشامل لكل كلية.



كما تم إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث بعض البرامج التعليمية ومنها كلية الطب، والمعهد القومي للملكية الفكرية، وكلية علوم التغذية، وكلية الدراسات العليا والبحوث البينية، وكلية فنون الموضة، بالإضافة إلى طفرة كبيرة فى قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي والطلاب الوافدين.



وتؤدى جامعة حلوان دورًا بالغًا فى خدمة و تنمية منطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وعرب راشد ومنطقة كفر العلو حيث قامت بعدة مبادرات لتطوير العشوائيات وتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.

وتولى رئاسة الجامعة خلال الفترة الحالية الدكتور ماجد فهمى نجم منذ عام 2017 ، كما تولاها الدكتور ياسر حسنى محمد صقر خلال الفترة (2012-2016)، والدكتور محمد عبد الحميد النشار (2011-2012)، والدكتور محمود الطيب ناصر (2009-2011)، والدكتورعبد الله بركات (2007-2009)، والدكتور عبد الحي الرفاعي عبيد (2004-2007)، والدكتور عمرو عزت سلامة (2002-2004)، والدكتور حسن محمد حسين حسنى منذ (1997-2002)، والدكتور محمد محمود الجوهري (1993-1997)، و الدكتور محمد كمال أحمد العتر (1989-1993)، والدكتور كمال محمد أحمد السراج (1986-1989)، والدكتور محمد إسماعيل علم الدين (1979-1986)، و الدكتور عبد الرازق عبد الفتاح إبراهيم (1975-1979).

