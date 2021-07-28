القوى العاملة: صرف 3.4 مليون إعانات طوارئ لــ 2652 عاملاً

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القاهرة - سامية سيد - وافقت وزارة القوى العاملة على صرف 3 ملايين 481 ألفاً و560 جنيهاً من الصندوق التابع للوزارة لـ 2652 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضحت الوزارة، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وفى سياق أخر قامت مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 256 شاباً من مختلف المؤهلات ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 114 فرص عمل ، فضلاً عن إستخراج 3282 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وأضافت أن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بإجمالي 42 ألفاً و 079 جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بواقع 11 منحة مولود بإجمالي 22 ألف جنيه ، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و 3 منحة وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه ، وصرف 30 ألفا و079 جنيها كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغرى.