شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المشروع القومى للبتلو × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبذل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية جهود مكثفة فى المتابعات الميدانية للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد، حيث يتم توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول المشروع القومى للبتلو.

1- المشروع القومى للبتلو بدأ فى عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه.

2- فى نهاية 2018 - 2019 تم تخصيص وإضافة 400 مليون جنيه للمشروع.

3- بلغ المبلغ المخصص للمشروع عام 2020 (4,1 مليار جنيه)، وذلك بإضافة (3,6 مليار جنيه).

4- فى عام 2021 تم إضافة مليار جنيه للمشروع ليصبح إجمالى المبلغ المخصص للمشروع القومى للبتلو حالياً 5,1 مليار جنيه.

5- انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الاسعار مع زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء.



6- يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.

7- يمكن أيضاً التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

8- وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو على اعتماد 323 مليون جنيه ل 2350 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بأجمالى عدد رؤوس ماشية 22 ألف رأس فى جلسته الاخيرة .

9- أصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 4,9 مليار جنية لأكثر من 30 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 331 ألف رأس ماشية.



10- المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.