ضبط خيوط جراحة الرباط الصليبي مع راكب قادم من ألمانيا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الخيوط الجراحية التعويضية، والتي تستخدم في علاج اصابات الملاعب وجراحات الرباط الصليبي، أخفاها راكب أوروبي داخل حقائبه فور وصوله من ألمانيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، استوقفت نورا عبدالحميد رئيسة قسم بالجمارك أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد عبدالعليم مأمور الجمرك، تلاحظ وجود كثافات وسط الملابس بالحقائب، قام عمرو عطية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف السيد موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط ١٨٠ عبوة بهم خيوط جراحية تعويضية تستخدم في عمليات الطب الرياضي والرباط الصليبي.

أمر أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.