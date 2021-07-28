لمدة شهر.. وزير التموين يصدر قرارًا ببدء الأوكازيون الصيفي 2 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزاريًا ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفى"‏لعام 2021 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر على ‏أن يكون لكل محل أسبوعان.

وشمل القرار الصادر، التزام جميع الجهات ‏المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به ‏بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق ‏عن التصفية، وأكد القرار أن المحال التجارية المشاركة فى ‏التصفية بالحصول على موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة ‏الداخلية الواقعة فى نطاق دائرتهم.