لمدة شهر.. وزير التموين يصدر قرارًا ببدء الأوكازيون الصيفي 2 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزاريًا ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفى"لعام 2021 اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعان.
وشمل القرار الصادر، التزام جميع الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية، وأكد القرار أن المحال التجارية المشاركة فى التصفية بالحصول على موافقة مسبقه من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة فى نطاق دائرتهم.